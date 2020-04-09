رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخرج من وحدة العناية الفائقة ولكنه ما زال تحت المراقبة الدقيقة

خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية الفائقة مساء الخميس، ووضع تحت المراقبة الدقيقة في المستشفى حتى يتعافى من اصابته بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.



ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس مساء يوم الأحدبعد استمرار معاناته من ارتفاع درجة الحرارة والسعال إلا أن حالتهتدهورت يوم الاثنين فتم نقله إلى وحدة العناية المركزة حيث مكثثلاث ليال يتلقى العلاج.

وقال متحدث من مكتبه في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني "نُقلرئيس الوزراء هذا المساء من الرعاية الفائقة إلى جناحه (بالمستشفى)حيث سيحظى بمتابعة دقيقة في هذه المرحلة المبكرة من تعافيه. إنه فيحالة معنوية مرتفعة جدا".

وجونسون هو أول زعيم عالمي يُنقل إلى المستشفى مصابا بفيروسكورونا، وأجبره ذلك على تسليم مهام منصبه، في الدولة صاحبة خامسأكبر اقتصاد في العالم، لوزير الخارجية دومينيك راب مع اقتراب تفشيالوباء في بريطانيا من ذروته الأشد فتكا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن تحسن حالةجونسون "أنباء عظيمة".

وتسببت أنباء تعافي جونسون المستمر في ارتفاع طفيف للجنيهالإسترليني أمام الدولار.

ومع ذلك، لم يتطرق بيان الحكومة لأي تفاصيل بخصوص الوقت الذيقد يكون فيه جونسون قادرا على استئناف مهام منصبه. كما شدد راب علىأهمية السماح لرئيس الوزراء بالتركيز على التعافي.

ولا يتوقع الكشف عن مزيد من الأنباء بشأن صحة جونسون اليومالخميس.

وينوب راب عن جونسون خلال فترة أكثر عمليات العزل العام صرامةفي تاريخ بريطانيا وقت السلم.

وقال راب في مؤتمر صحفي في وقت سابق إن بريطانيا لم تصل بعدإلى ذروة وباء فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه رفع إجراءاتالعزل العام.

وبلغ عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية بسبب مرض كوفيد-19حاليا 7978، بعد إضافة 881 حالة وفاة اليوم، ومع ذلك فإن الزيادةأقل من 938 حالة وفاة سُجلت في بيانات أمس الأربعاء.

