واشنطن: تهديد إيران للقوات الأمريكية في العراق لا يزال كبيرا

اكد دبلوماسي أمريكي بارز، ان تهديد إيران للقوات الأمريكية في العراق لا يزال كبيرا.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن "تهديد الجماعات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية ما زال كبيرا".
وأضاف أن "واشنطن تتعامل بحذر مع إعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنته جماعة كتائب حزب الله".
وخلال حديثه للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، أشاد شينكر بالعمل السابق لمصطفى الكاظمي رئيس مخابرات العراق، الذي كلفه الرئيس العراقي برئاسة الوزراء اليوم الخميس.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، مطلع العام، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس، وآخرين.
وردا على هذا الهجوم، استهدفت إيران قاعدة عسكرية تضم قوات أجنبية وأمريكية في العراق.
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