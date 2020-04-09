صحة اربيل تسجل تسع اصابات جديدة بكورونا في المحافظة

اعلنت دائرة صحة اربيل، الجمعة، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت في بيان تلقت السومريةو نيوز، انه "تم اليوم تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، حيث ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم انها موجبة".

واضافت ان "الاصابات هي لست نساء وثلاث رجال"، مشيرة الى ان "سبعة منهم من الملامسين لمجلس العزاء الذي حدث قبل ايام في المحافظة".