حظر تجوال شامل في صلاح الدين

اعلنت محافظة صلاح الدين، الخميس، عن فرض حظر تجوال شامل في المحافظة. وقالت المحافظة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المحافظ عمار الجبوري قرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة، بعد تسجيل اصابة بكورونا بالمحافظة لمنتسب من اهالي مدينة الصدر في بغداد". Advertisements واضاف ان "الحظر يشمل العجلات والاشخاص ". وكان مدير دائرة صحة صلاح الدين رائد الجبوري اكد في بيان اليوم، انه "تم تسجيل اصابة بكورونا في المحافظة لاحد منتسبين لواء المغاوير في الدجيل وهو من اهالي مدينة الصدر".

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