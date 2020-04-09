اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن تصديه لهجوم ارهابي في محيط قضاء طوزخرماتو. وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوات اللواء ٥٢ تصدت لتعرض عنيف لعناصر داعش قرب مطار حليوة العسكري في محيط قضاء طوزخرماتو". واضاف ان "التعرض مازال مستمرا لغاية الآن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يتصدى لهجوم ارهابي في محيط قضاء طوزخرماتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.