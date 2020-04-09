صلاح الدين تسجل اصابة بفايروس كورونا

وقال مدير الدائرة رائد الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ظهرت نتيجة احد منتسبين لواء المغاوير في الدجيل وهو من اهالي مدينة الصدر وبينت انه مصاب بفايروس كورونا"، مبينا انه "تبين لاحقا ان عمة المصاب مصابة بالفايروس قبل ايام".

وتابع انه "سيتم اتخاذ اجراءات صارمة لحجر كافة الملامسين في اللواء"، موضحا ان "فريقا طبيا سيرسل يوم غد لوضع خطة الحجر".