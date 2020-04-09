إسرائيل في أزمة مزدوجة.. كورونا وتشكيل الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطغى أزمة تفشي فيروس كورونا في إسرائيل على جهود تشكيل حكومة وحدة جديدة تحمل اسمها ولكن لا تحلها.

ضحايا كورونا في إسرائيل.. 74 وفاة و9755 إصابة



فللمرة الأولى، وإن كانت هي من أقنعت اليميني بنيامين نتنياهو ومنافسه الوسطي بيني جانتس على التناوب على رئاستها بعد تلكؤ استمر أشهرا طويلة، خضعت إسرائيل بدءا من مساء أمس الأربعاء، لنظام حظر تجول يستمر حتى صباح الجمعة بعد أن حصد فيروس كورونا حياة العشرات وأصاب أكثر من 9 آلاف آخرين.

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ومع حلول عيد الفصح اليهودي، الذي يستمر أسبوعا بدءا من مساء الأربعاء الماضي، تترقب إسرائيل أن يفضي هذا العيد إلى التخفيف من وطأة القيود التي فرضها تفشي الفيروس وإلى تكلل الجهود السياسية بتشكيل حكومة جديدة طال انتظارها.

ولكن احتمالات تشكيل الحكومة ما زالت ضبابية تماما كما هي نتائج جهود الحد من انتشار الفيروس بعد إعلان بيني جانتس أنه مع تشكيل حكومة وحدة ولكن ليس بأي ثمن، إثر خلافات مع نتنياهو حول تشكيلة لجنة تعيين القضاة.