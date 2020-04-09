أوغندا تلجأ للجيش لتصنيع الكمامات.. مصلحة وطنية عاجلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لجأت أوغندا إلى الجيش لتعويض النقص الناشئ في الكمامات الواقية، اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، باعتبارها مصلحة وطنية عاجلة.

وقال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن الجيش قد بدأ في تصنيع أقنعة الوجه من نوع N95، والأقنعة الجراحية، لمعالجة النقص الحالي في وقت تسعى فيه البلاد لمكافحة كوفيد-19.

وأضاف موسيفيني، في كلمة بثها التلفزيون، أن المؤسسة الوطنية للأعمال، وهي الذراع التجارية للجيش، ستوفر مليون قناع جراحي و50 ألف قناع من نوع N95.

وأشار إلى أن مصانع أخرى في البلاد تستعد أيضا لبدء تصنيع الأقنعة والمطهرات وغيرهما من معدات الوقاية الشخصية.

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وقال أيضا إن بعض العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمحاربة المرض، قيل إنهم لا يملكون المعدات المناسبة لتمكينهم من أداء عملهم بشكل جيد.

وأضاف أنه بمجرد بدء التصنيع المحلي لهذه المنتجات سيكون لدى الأطباء والعاملين معهم ما يكفي من المعدات الواقية.

وحتى الآن، توجد في أوغندا 53 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، لكن الحكومة تخشى أن يرتفع العدد؛ لأن بعض حالات الإصابة المؤكدة قد تفاعلت مع آخرين قبل أن يتم عزلها.