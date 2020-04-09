3 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجَّلت ليبيا، الخميس، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24 حالة.



وقال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية العليا في ليبيا والمتحدث باسم لجنة مكافحة فيروس كورونا أحمد الحاسي "إن الحالات الثلاث الجديدة في مدينة بنغازي، لافتاً إلى شفاء 8 حالات من إجمالي المصابين بالفيروس ووفاة حالة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما".

وأضاف الحاسي في مؤتمر صحفي من بنغازي، الخميس، أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيداً، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

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وأشار إلى إجراء فحص لـ86 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، تبين سلبية 59 منها وإيجابية 3 حالات، فيما لا تزال 24 عينة تحت الفحص.

وأعلنت اللجنة، الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة بنغازي.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أصدر قرارا بإنشاء اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا خلال مارس/آذار الماضي، بعضوية وزيري الصحة والداخلية ورئيس أركان الجيش لاتخاذ ما يلزم لكبح جماح تفشي الوباء.

واتخذت الحكومة الليبية إجراءات احترازية عدة لمواجهة انتشار الفيروس من بينها إغلاق المساجد وإقامة الصلوات الخمس في المنازل، كما فرضت وزارة الداخلية حظرا للتجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا، باستثناء سيارات الإسعاف.