الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان السعودية أمس، وقف إطلاق النار في اليمن.



جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، اليوم الخميس.

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واعتبر بوريل، أن من الضروري بمكان أن توقف الأطراف المحلية المنخرطة في الصراع، جميع الأعمال العدائية على الفور وتبدأ المحادثات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويرى الأوروبيون أن اجتماع الأزمة بين الطرفين، المقترح من قبل المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، يمثل فرصة فريدة لمناقشة سبل إنهاء النزاع.

وجاء في بيان بوريل: "يشجع الاتحاد الأوروبي الأطراف على المشاركة الحقيقية والبناءة والامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب قد تقوض الهدف".