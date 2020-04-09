شرطة دبي تدعو إلى ارتداء الكمامات في المركبات تجنباً للمخالفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت القيادة العامة لشرطة دبي قائدي المركبات ومرافقيهم إلى ارتداء الكمامات الطبية تجنباً للمخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إصدار مخالفة تحذيرية في المرة الأولى، وستسجل المخالفة على المركبة عبر النظام إذا تكرر رصد السيارة بدون أن يكون سائقها مرتدياً الكمامة.



وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وفقا لـ «البيان»: «إنه تم فعلياً تحرير مخالفات تحذيرية لعدد من السيارات التي تم رصد سائقيها بدون كمامة أثناء وجودهم في السيارة»، منوهاً بضرورة الالتزام بالتعليمات التي تحافظ على صحة أفراد المجتمع خصوصاً وأنه من الممكن أن يتوقف قائد المركبة في محطة البترول أو أي مكان ويتعامل مع الآخرين لذلك يجب ارتداء الكمامة.

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