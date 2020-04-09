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300 مشارك ينفذون حملة إعمار اليمن «عدن أجمل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن

كشف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تحقيق أرقام متقدمة في حملة «عدن أجمل»، وأشار إلى إزاحة المخلفات المتكدسة من الشوارع والطرقات، والتي بلغت 2,857 م3؛ في أكثر من 100 نقطة عمل، استفاد منها حوالي 130 ألف مواطن يمني، مشيرا إلى أن ما أزيل في 17 يوما في مديرية البريقة بلغ 9,744 م3 من المخلفات.

واستهدفت حملة «عدن أجمل» في الأسبوع الثاني مديرية الشيخ عثمان، متجاوزة بذلك الهدف المقرر للحملة بإزالة 9,000 م3 خلال 90 يوما، مع استمرار الحملة وفق خطتها لتغطية 8 مديريات، والتي يتم خلالها إزالة تكدسات القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى إزاحة مياه الأمطار ومخلفات السيول، والتي تسببت في إغلاق بعض الشوارع الرئيسة وجزء من الأحياء الشعبية، وحركة سير المواطنين.

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ورغم تكدس النفايات والمخلفات على مساحات واسعة في المحافظة، إلا أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تمكن من إزاحة أكثر من 1,026 طنا، من خلال 129 نقلة، فيما تجاوز إجمالي المسافة المقطوعة لمعدات وآليات البرنامج قرابة 5000 كلم.

وتشمل الحملة تأهيل وإنارة عدد من الطرق الحيوية في عدن، والتي ستعزز من استخدام مصادر الطاقة الطبيعية، والرفع من كفاءة استهلاك الطاقة، كما ستعمل على تنشيط الحركة التجارية، وتحسين المشهد الحضري.

ويشارك في حملة «عدن أجمل» أكثر من 300 مشارك، و12 مراقبا ميدانيا، و80 مشاركا من فرق منظمات المجتمع المدني، و40 عضوا من المزارعين.

وتشمل حملة «عدن أجمل» للنظافة والإصحاح البيئي عددا من البرامج والفعاليات المصاحبة، منها حملة التشجير، وذلك عبر زراعة 5000 شتلة.