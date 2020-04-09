التعاون الإسلامي: سنسخر مواردنا لخدمة الشعوب لمواجهة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

تعهدت منظمة التعاون الإسلامي بتسخير كل مواردها لمساعدة شعوب العالم الإسلامي في مواجهة جائحة كورونا التي تسببت في أزمة إنسانية واقتصادية على مستوى العالم.

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جاء ذلك خلال اجتماع المنظمة في جدة أمس، حيث خاطب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن بن محمد العويس، وحضره وزراء الصحة العرب، وقال «يأتي الاجتماع والعالم برمته يواجه تحديا غير مسبوق في تاريخ البشرية، حيث أصبح ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد»، مشيرا إلى التداعيات الاقتصادية لـ(كوفيد 19)، ومختلف مفاصل الحياة الاجتماعية، وأن ذلك مما استدعى قيام الدول الأعضاء، وعلى مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالمسارعة في اتخاذ إجراءات احترازية علاجية وتوعوية ووقائية، بشكل فوري وحاسم، من أجل الحد من انتشار المرض وحماية الناس منه.

وأكد معاليه حرص المنظمة ومؤسساتها على الاضطلاع بدورها في مساعدة الدول الأعضاء على محاربة الجائحة بشكل جماعي، مشددا على استعدادها وتسخير مواردها لمساعدة شعوب العالم الإسلامي في هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف أن «عددا من أنظمة الرعاية الصحية في دول المنظمة تعد بحاجة ماسة إلى دعم عاجل في مواجهة الزيادة المضطردة في أعداد المرضى»، معربا عن تقديره للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة، وكذلك جميع الدول الأعضاء، والحكومات والمؤسسات والأفراد، بالتبرع بسخاء لصندوق التضامن الإسلامي حتى تستطيع المنظمة تقديم الدعم اللازم.