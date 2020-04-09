الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية مسيرة غرب العاصمة طرابلس.
وقالت الشعبة في صفحتها على موقع فيس بوك، إن «منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة قامت باستهداف طائرة تركية مسيرة حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية غرب العاصمة الليبية طرابلس وقامت بإسقاطها».
وكانت الشعبة أعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عن إحباط هجوم شنته قوات الوفاق على قاعدة الوطية وأسر 7 عناصر ممن سمتهم بـ»المرتزقة»، والاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية المحملة بالأسلحة والذخائر، خلال الهجوم.
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