شكرا لقرائتكم خبر

خالد بن سلمان: ملياران لخطة إنسانية باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، مأرب

رحبت دول العالم والمنظمات الدولية بقرار التحالف العربي بالوقف الشامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، في الوقت الذي دخل القرار حيز التنفيذ الفعلي في تمام الـ12 ظهر أمس.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أن الفرصة مهيأة لتضافر الجهود، للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وقال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أمس، إن وقف إطلاق النار في اليمن يعكس سعي السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران.

وكتب في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»، إن السعودية ستساهم بـ500 مليون دولار لخطة إنسانية أممية في اليمن، وقال «إن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها، الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعا لأحد، وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران».

وأضاف «اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا، ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا».

وأكد أنه بناء على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين».

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أعلن أمس الأول وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناء على تأييدها السابق ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، قررت وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأكد أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

وأوضح أن «التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».

ولفت إلى أن تلك الخطوة «ستدعم بشكل كبير جميع الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون».

ورحبت الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والحكومة اليمنية الشرعية، بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية وقف إطلاق النار.

قالوا عن وقف إطلاق النار

استغلوا الفرصة

«أنا ممتن للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم لحساسية المرحلة التي يمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة، يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فور ا عن كل الأعمال العدائية».

مارتن جريفيث - المبعوث الأممي لليمن

Advertisements

إنقاذ الأرواح

«تعمل جميع الأطراف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني، خاصة الآن، حيث يركز العالم على مكافحة جائحة فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح».

جون أبي زيد - السفير الأمريكي في المملكة

الحرب أنهكت اليمنيين

«الشعب اليمني الذي أنهكته سنوات الحرب ينتظر من الحوثيين الانخراط في عملية سلام جادة تفضي إلى اتفاق سلام شامل يضع حد ا للأزمة اليمنية ويحفظ للبلد وحدته وسيادته، ولجيرانه أمنهم واستقرارهم».

أحمد أبو الغيط- الأمين العام لجامعة العربية

بناء الثقة

«نأمل أن يُسهم القرار في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين لبحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن، وخطوات بناء الثقة»

نايف الحجرف - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

أبعاد إنسانية

«إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وقف إطلاق النار، يحمل أبعادا إنسانية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعمه في مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد».

مشعل السُّلمي - رئيس البرلمان العربي

التفرغ لكورونا

«توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار ؛ للتفرغ لمواجهة تبعات انتشار كورونا، سلامة اليمنيين تقع على قائمة أولويات الشرعية»

الفريق الركن علي محسن الأحمر - نائب الرئيس اليمني

إيقاف النار..لماذا؟