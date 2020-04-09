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الجبير: القرار فرصة لاتفاق شامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن وقف إطلاق النار في اليمن «فرصة لاتفاق شامل».

وكتب الجبير، على حسابه بموقع تويتر «نأمل أن يساعد وقف إطلاق النار في تسهيل الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى اليمن، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين وممثلين عسكريين من التحالف، للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار».

وأوضح الجبير أن وقف إطلاق النار جاء «استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لوقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن، والدعوة إلى البدء في مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد».