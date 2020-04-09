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تصريحات المرشد تثير السخرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أثارت تصريحات متلفزة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن «الشعب الإيراني تألق في امتحان كورونا»، في الوقت الذي تشير الاحصاءات الرسمية إلى تجاوز المصابين وفق الأرقام الرسمية 60 ألف شخص، والوفيات نحو 5 آلاف شخص.

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ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المرشد قوله «الوباء المتفشي يعد امتحانا للحكومات والشعوب، وقد سجل الشعب الإيراني تألقا في امتحان كورونا».

وأضاف «الجميع قدموا تضحيات على مستوى الأطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في هذا المجال، وقد وظفت القوات المسلحة الإيرانية كل الإمكانات المتوفرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء في مكافحة كورونا».

وقال إن قيم الثورة الإيرانية تجسدت في مواجهة كورونا، بينما «تجسدت الثقافة الغربية في المواجهة مع كورونا بتفريغ المتاجر والاستيلاء على كمامات مستوردة واقتناء أسلحة».