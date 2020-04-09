الحرس الثوري يهاجم متحدث الصحة الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
شن الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا على المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، لوصفه إحصائيات الصين عن الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا بأنها «مزحة مريرة» و«مضللة».
وعد تصريحات جهانبور «غير مسؤولة وغير دقيقة، بل مضرة بالمصالح القومية»، مضيفا أنها أدت إلى استياء السفير الصيني وحكومة بلاده.
وطالب مقال في صحيفة «صبح صادق» الأسبوعية، التي تصدر عن دائرة التوجيه السياسي في الحرس الثوري الإيراني، بـ«استرضاء الصين» و«تصحيح التصريحات المغلوطة غير اللائقة، والتحقيق في ما وراء هذه المواقف».
كما أكدت صحيفة الحرس أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية «لم تغضب السفير الصيني في طهران فحسب، بل أزعجت أنصار النظام الإيراني».
وكان جهانبور قال في مؤتمر صحفي عبر الفيديو الأحد الماضي، إن «الإحصائيات الصادرة عن الصين كانت مزحة مريرة، لأن الكثيرين في العالم خدعوا بها، وكانوا يعتقدون أن هذا المرض يشبه الإنفلونزا مع عدد أقل من الوفيات».
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