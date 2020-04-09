القوى العاملة تكشف: موتى وملاك أراضي تقدموا للحصول على منحة الـ500 جنيه

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيه من رئيس الجمهورية بضرورة الاحتراز أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن تم عرض آليات صرف المنحة على رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها بعد الاطمئنان على الإجراءات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى مصطفى بكرى، أن صرف المنحة ستكون يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الخميس، موضحاً أن كل شخص مستحق يتلقى رسالة نصية، تشمل يوم الصرف والمنفذ الذى سيصرف منه.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن وزير الاتصالات سينظم عملية الصرف بمكاتب البريد من خلال 4 آلاف منفذ، بالإضافة إلى تخصيص 600 مدرسة فى بعض المحافظات، كما أن هناك جزء يتم تنظيمه من البنوك الزراعية، وسيكون موجود في الرسالة النصية.

وذكر وزير القوى العاملة، أن الأعداد التي تقدمت وصلت إلى 1 مليون و900 ولكن من يتم يستحق الصرف لهم 1 مليون و400 شخص، مردفاً: "اكتشفنا حالات وفيات فى الأسماء، وأسماء أطفال وآخرين لهم حيازات زراعية ولهم ممتلكات ومنقولات وآخرين لهم معاشات حكومية أو خاصة وتكافل وكرامة، حيث تم تدقيق البيانات لمنح المستحق للمنحة".