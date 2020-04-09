الحوت: الميدل ايست لا تمانع نقل اللبنانيين من الخارج عبر أي شركة ولكن الأمر متعذر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة ​طيران الشرق الأوسط​ ​محمد الحوت​، في حديث تلفزيوني، أن الشركة لا تمانع نقل اللبنانيين من الخارج عبر أي شركة، لكنه أوضح أن هذا الأمر متعذر بسبب الإجراءات الموضوعة من قبل ​الحكومة اللبنانية​، لافتاً إلى أنه "إذا طُلب منا نقل ما بين 5000 و10000 مسافر في اليوم قادرين، لكن العدد محدد بـ400 في اليوم"، مشدداً على أن السفارات في الخارج هي من تحدد الأسماء.

وأعلن الحوت أنه تلقى طلباً من وزيري الأشغال العامة ​ميشال نجار​ والخارجية والمغتربين ناصيف حتى بالنسبة إلى اللبنانيين في ​أوكرانيا​، لافتاً إلى أن الرحلة الأخيرة ستكون يوم الإثنين المقبل من أجل القيام بعملية تقييم للمرحلة الأولى، كاشفاً أنه الشركة طلبت الاذن من أجل تنظيم رحلة من أوكرانيا، لتكون الرحلة الأولى في حال تقرر الإستمرار في إعادة اللبنانيين من الخارج بعد ذلك.

وفي حين أشار إلى أن السلطات في كييف بحاجة إلى ما بين 6 إلى 7 أيام من أجل تأمين الاذن، أكد أن الشركة مستعدة للذهاب إلى أي مكان في حال طلبت السلطات المعنية ذلك.