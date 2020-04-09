المجذوب طلب من مديري المدارس استكمال البيانات الاجتماعية

شكر وزير التربية طارق المجذوب لمديري المدارس والثانويات الرسمية والعاملين في اقسام المكننة والمعلمين، مبادرتهم تنفيذ التعميم، الرقم 20/م/2020، المتعلق بإعداد وإرسال بيانات أولياء أمور المتعلمين، في فترة وجيزة، مؤكدا على "ضرورة استكمال إرسال البيانات الإجتماعية المطلوبة وفق النماذج سريعا، وتوخي الدقة لكونها تشكل مرجعا سيبنى عليه لتقديم الدعم، من جانب مجلس الوزراء، للأسر المحتاجة، في ظل ما نواجهه من ضائقة إقتصادية، إضافة الى الظروف التي فرضها إنتشار فيروس كورونا".
كما دعا المجذوب أولياء أمور المتعلمين، إلى "التجاوب مع إدارات المدارس وتزويدها بالمعلومات المطلوبة، بالسرعة الممكنة، لاستكمال البيانات لما فيه من فائدة، على الصعيدين الوطني والإجتماعي للجميع".
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