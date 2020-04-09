أشار وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية، إلى أنه "دخل الكثير من الأموال إلى لبنان، ونأسف لأن ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية 220 مليون دولار في السنة فقط".
وفي حديث تلفزيوني، لفت مشرفية الى انه "لا أريد أن تكون المساعدات التي أقرتها الدولة موزعة بطريقة خاطئة، ونعمل على إكمال اللوائح وهذا هو سبب التأخير الحاصل في هذا المجال"، مشيرا الى انه "أبلغت كل السفراء الذين التقيتهم بأننا منفتحون على كل التعليقات للخروج بالنتائح التي ترضي المجتمع اللبناني".
وأكد مشرفية أنه "لا أنظر للوزارة كوجاهة بل كمسؤولية ويجب ان نقدم وظيفتنا على أكمل وجه"، مشددا على ان "الوزارات تعمل كفريق متكامل، وبشكل متواصل على وضع خطط لمرحلة ما بعد فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر مشرفية: الوزارات تعمل على خطط لمرحلة ما بعد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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