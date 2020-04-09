أبو كسم: نصلي للرب ليرأف بنا ويرد عنا الوباء

دعا رئيس ​المركز الكاثوليكي للاعلام​، الأب ​عبده أبو كسم​ في حديث تلفزيوني، المؤمنين إلى التزام في بيوتهم ومواكبة لحظة دفن ​المسيح​ بأبعادها الروحية، وفرح القيامة في قداس يوم الأحد عبر شاشات التلفزة و​مواقع التواصل الإجتماعي​، مؤكدا "اننا نصلي للرب ليرأف بنا ويرد عنا هذا الوباء".

يذكر أن الكنائس كما مختلف أماكن العبادة في ​لبنان​ مقفلة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

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