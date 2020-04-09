أبو كسم: نصلي للرب ليرأف بنا ويرد عنا الوباء

دعا رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام، الأب عبده أبو كسم في حديث تلفزيوني، المؤمنين إلى التزام في بيوتهم ومواكبة لحظة دفن المسيح بأبعادها الروحية، وفرح القيامة في قداس يوم الأحد عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدا "اننا نصلي للرب ليرأف بنا ويرد عنا هذا الوباء".
يذكر أن الكنائس كما مختلف أماكن العبادة في لبنان مقفلة في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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