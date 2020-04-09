وصول طائرة من غانا على متنها 121 لبنانيا

أفادت معلومات صحافية عن "وصول ​طائرة​ عند العاشرة من مساء اليوم تابعة ل​شركة طيران الشرق الاوسط​، آتية من العاصمة الغانية أكرا وعلى متنها 121 لبنانيا، وقد بدأت الاجهزة الصحية والأمنية والإدارية في ​المطار​ القيام بالإجراءات المعتمدة لدى وصول المسافرين الى المطار، على ان تصل طائرة اخرى من العاصمة البريطانية - لندن عند 40.12 بعد منتصف الليل".

وفي وقت سابق، وصلت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط - الميدل إيست، آتية من فرانكفورت، وعلى متنها عدد من اللبنانيين.

وكانت قد وصلت طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" آتية من الدوحة، وعلى متنها 122 راكبا بينهم طفل، وذلك في اطار عملية اجلاء المغتربين والطلاب اللبنانيين من الخارج.