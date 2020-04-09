الصحة التونسية: الخبراء التونسيون تمكنوا من معرفة التسلسل الجيني لكورونا

أشار ​وزير الصحة​ التونسي عبد اللطيف المكي، إلى أن "الأطباء والخبراء في مستشفى "شارل نيكول" التونسي، تمكنوا من التعرف على التسلسل الجيني ل​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض "​كوفيد 19​".

ولفت المكي إلى أن "هذا الاكتشاف سيمكن من مقارنة التسلسل الجيني للفيروس مع بلدان أخرى مثل ​الصين​ و​إيطاليا​، باعتباره متغيراً"، منوّهاً بأن "الدكتورة إلهام بوطيبة وفريقها الطبي، هم من قادوا هذا الإنجاز العلمي".

وبالنسبة للوضع الوبائي للفيروس في تونس، أكد الوزير أن "كل السيناريوهات واردة حاليا"، موضحاً أن "تمديد الحجر الصحي العام رهين الالتزام بالحجر في المدة المتبقية".