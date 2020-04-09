وزير الخارجية البريطاني يدعو حكومة اليمن الشرعية والحوثيين للدخول في مباحثات بناءة

علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، داعيا "الحكومة اليمنية والحوثيين للدخول في محادثات سياسية بشكل بناء".
وفي وقت سابق، حضت السلطات الأميركية حركة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن على الاستجابة بالمثل لوقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية في اليمن، وذلك بعدما أعلنت السعودية أنها ستوقف الهجمات بسبب جائحة كورونا المستجد.
ولفت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان الى إن "الإعلان بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للافرقاء للتركيز على مكافحة جائحة كورونا، وذلك نحض الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن".
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