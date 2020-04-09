الخارجية الكندية: الحكومة رفعت التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية

أِشار ​وزير الخارجية​ الكندي فرنسوا فيليب تشامبين، إلى أن "الحكومة قررت رفع التجميد عن تصدير الأسلحة للسعودية وإعادة التفاوض حول عقد تعرّض لانتقادات حادة، قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة "جنرال دايناميكس" للرياض".

ولفت فرانسوا إلى أن "تعديلات مهمة أضيفت للعقد، ستحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأميركية التي تصنع العربات"، موضحاً أنه "إذا اكتشفت كندا أن ​السعودية​ لا تستخدم العربات للغرض المعلن، فيمكنها تأجيل أو إلغاء تصاريح تصديرها للسعودية دون غرامات".

من الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الكندي، كشف لأول مرة في شهر كانون الأول من العام 2018، أن حكومته تبحث عن مخرج لصفقة أسلحة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع السعودية، وذلك على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين.