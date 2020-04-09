شينكر: تهديد إيران للقوات الأميركية في العراق ما زال كبيرا

أشار مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ​ديفيد شينكر​ إلى أن "تهديد إيران للقوات الأميركية في العراق ما زال كبيرا". وفي تصريح له، لفت شينكر إلى أنه "إذا كان رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي رجلاً وطنياً عراقياً ملتزماً ب​محاربة الفساد​ فسيكون ذلك عظيماً للعلاقات الأميركية العراقية"، معتبرا أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تتطلع إلى ​حكومة​ عراقية يمكنها العمل معها وتلبي مطالب الشعب العراقي".

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