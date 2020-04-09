وزراء المالية الأوروبيون يقرّون خطة إنقاذ مالي لمواجهة تداعيات كورونا

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "وزراء المالية في أوروبا أقروا خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو خطة إنقاذ مالي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا".
وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي انه "في حال لم نستغل هذه الفرصة لإعطاء نفحة جديدة للمشروع الأوروبي فإن مخاطر الفشل كبيرة".
كما أعربت المستشارة الألمانية عن الأمل في إيجاد تسوية في حين اعتبر نظيرها الهولندي مارك روتيه أن التوصل إلى اتفاق "ممكن".
وقبل الاجتماع لفت رئيس مجموعة اليورو ماريو شينتينو الى انه "يجب أن نتوصل إلى اتفاق".
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