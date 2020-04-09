AFP: أكثر من 93 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

أسفر انتشار فيروس كورونا المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 93706 أشخاص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية الساعة 19,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية.
وتمّ تشخيص أكثر من مليون و567 ألفاً و590 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19.
ولفتت الوكالة الى ان "هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات".
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