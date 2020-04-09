AFP: أكثر من 93 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

أسفر انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ عن وفاة ما لا يقلّ عن 93706 أشخاص في ​العالم​ منذ ظهوره في كانون الأول في ​الصين​، وفق حصيلة جمعتها وكالة ​الصحافة​ الفرنسية ​الساعة​ 19,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسمية.

وتمّ تشخيص أكثر من مليون و567 ألفاً و590 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشّي وباء كوفيد-19.

ولفتت الوكالة الى ان "هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأنّ عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى ​المستشفيات​".