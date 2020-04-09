مدّدت ​وزارة الخارجية السعودية​ اليوم فترة استقبال طلبات المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة إلى البلاد. واعلن ​وزير الخارجية​ الأمير فيصل بن فرحان، إن هذا القرار يأتي "امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بتسهيل عودة المواطنين السعوديين الراغبين بالعودة من الخارج".

ولفت الى ان "مهلة تسلم طلبات العودة إلى السعودية تستمر حتى ​الساعة​ الخامسة مساء يوم الثلاثاء القادم 14 نيسان الحالي بتوقيت المملكة، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة"، مؤكداً "حرص ​القيادة​ على أن يستفيد جميع الراغبين بالعودة من هذه المنصة، والتي تؤكد العناية بشؤون المواطنين السعوديين في كل مكان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية تمدد استقبال طلبات مواطنيها الراغبين في العودة من ال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.