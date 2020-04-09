نقيب أصحاب المطاعم: القطاع السياحي اللبناني يخسر 500 مليون دولار شهرياً

أشار نقيب اصحاب المطاعم في ​لبنان​ ​طوني الرامي​، إلى انه "في ظل الظروف التي يعاني منها لبنان نحن ندير أزمة"، لافتاً إلى أنه "في عام 2018، تدنى دخل القطاع السياحي ووصل إلى 6 مليار دولار، والآن خسائر القطاع السياحي بلغت 500 مليون دولار شهرياً، وهذا سيمتد سلباً على جميع القطاعات".

وأشار الرامي، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "اليوم أنهينا مع فريق عمل وزير السياحة ​رمزي مشرفية​ والمعنيين، الخطة التي سنتقدم بها للوزير، والتي سيقدمها بدوره إلى ​مجلس الوزراء​ وهي خطة إصلاحية للقطاع السياحي".

كما شدد على أنه "في الوقت الذي لا تستطيع الدولة تقديم مساعدات، تتضمن هذه الخطة عدة حلول منها تأجيل القروض المدعومة والغير مدعومة والفوائد المترتبة عليها لمدة سنة من تاريخ انتهاء الأزمة، إضافة إلى تأجيل المستحقات المالية المرتبطة ب​وزارة المالية​ والضمان الإجتماعي وفواتير ​الكهرباء​ والماء لمدة سنة، ويمكننا تسديدها بعد انتهاء الأزمة على دفعات".