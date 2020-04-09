الصحة الإماراتية: تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من جنسيات مختلفة، توازياً مع شفاء 29 حالة جديدة.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء أكثر من 40 ألف فحص لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.
وكانت السلطات الإماراتية قدمت منذ تفشي فيروس كورونا، الدعم والمساعدات الطبية اللازمة للعديد من الدول الأكثر تأثراً بتداعيات الفيروس لمواجهة هذا الوباء في مختلف دول العالم، كما أبدت استعدادها لمواصلة مساهماتها المختلفة لمكافحة الأزمة.
كما أكدت ضرورة مد يد العون والمساعدة لكافة الشعوب التي تمر بظروف صعبة دون تمييز أو مفاضلة بين الناس.
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