رئيس الوزراء العراقي المكلف: سأقدم تشكيلة حكومية تكون بالخط الأمامي لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي أنه "سأقدم تشكيلة حكومية تكون بالخط الأمامي لمواجهة فيروس كورونا، وسنبذل قصارى جهدنا لمواجهة الوباء العالمي لحماية العراقيين".
وفي كلمة له، شدد الكاظمي على "اننا سنعمل على حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكدا أن "سيادة العراق خط أحمر".
وفي وقت سابق، كلف رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح رئيس المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.
ولفت صالح في رسالة وجهها للشعب العراقي الى انه "تلقيت خلال الساعات الماضية اعتذار عدنان الزرفي عن التكليف بتشكيل الحكومة المنتظرة، وقد قبلت الاعتذار، الذي هو بمثابة مؤشر صحة والتزام ومسؤولية".
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