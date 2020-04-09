السلطات الأميركية تهدد بمنع مؤسسة الإتصالات الصينية من العمل في البلاد

هددت السلطات الأميركية بمنع مؤسسة الاتصالات الصينية من العمل في الولايات المتحدة.
في السياق، لفت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إلى أن "إحدى السياسات التي قد تغري الشركات الأميركية بالعودة إلى الولايات المتحدة من الصين، ستتمثل في خصم فوري للتكاليف من حساب الضرائب".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بسياسات إعادة الشركات إلى الوطن، هناك الكثير الذي يمكن القيام به، أقول خصم فوري كامل لشتى التكاليف من حساب الضرائب. المصنع، المعدات، هياكل الملكية الفكرية، التجديدات. بعبارة أخرى، إذا خصمنا كامل التكاليف من حساب الضرائب بشكل فوري فإننا نتحمل حرفيا تكاليف نقل الشركات الأميركية لتعود إلى الولايات المتحدة".
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