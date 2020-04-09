الخارجية السعودية تمدد مهل استلام طلبات مواطنيها العائدين من الخارج

أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​ تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى البلاد حتى 14 نيسان الحالي.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

كما لفتت إلى أن "الأولوية ستكون للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار ​فيروس كورونا​، وكبار السن، والحوامل". وأوضحت أن المواطنين سيخضعون حال عودتهم للفحوصات اللازمة وسيتم حجرهم لمدة 14 يوماً.