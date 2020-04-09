أعلنت وزارة الخارجية السعودية تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى البلاد حتى 14 نيسان الحالي.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج، عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.
كما لفتت إلى أن "الأولوية ستكون للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل". وأوضحت أن المواطنين سيخضعون حال عودتهم للفحوصات اللازمة وسيتم حجرهم لمدة 14 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السعودية تمدد مهل استلام طلبات مواطنيها العائدين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.