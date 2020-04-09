"رويترز": الصحة العالمية تستعد لإطلاق مناشدة لمكافحة جائحة بتمويل يفوق المليار دولار

أفاد دبلوماسيون لوكالة "رويترز" بأن "منظمة الصحة العالمية تستعد لإطلاق مناشدة قريباً، بتمويل يفوق المليار دولار للإنفاق على عمليات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام".
ولفت الدبلوماسيون إلى أن "المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحتاج لمزيد من الموارد أكثر من أي وقت مضى، وهي تقود الحرب العالمية ضد المرض الذي أصاب نحو 1.4 مليون وأودى بحياة نحو 85 ألفا".
ويأتي ذلك في وقت وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وابلا من الانتقادات للمنظمة بشأن تعاملها مع أزمة "كوفيد 19"، ملمحاً إلى أن إدارته قد تعيد النظر في التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية.
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