شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: توجيه الرئيس بحماية العمال يعبر عن شعوره بالمسئولية تجاه شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحماية العمال في المشروعات التي يتم تنفيذها خلال تفقده بعض مواقع المشروعات الإنشائية وإشرافه بنفسه على توفير الحماية والإجراءات الوقائية للعمال في هذه المشروعات، وتحذيره للجهات المعنية من تكرار الواقعة الخاصة بعدم ارتداء بعض العمال الكمامات، موقف إنسانى من الرئيس، يؤكد أنه قائد بمعنى الكلمة، ويحرص على صحة المواطنين ويضع مصلحة الوطن والمواطن في أولوياته، ويساند العمال البسطاء.

وأضاف "الحسينى"، لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسى منذ بداية أزمة فيروس كورونا كان واضحا، حيث أكد أن مصلحة الشعب وصحة المواطنين أهم عنده من أي شيء، وتم اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية قوية بغض النظر عن تأثيرها السلبى على الاقتصاد، وهو أمر يؤكد أن مصر لديها رئيس يحترم ويقدر شعبه، ويحافظ على بلده، ولا يتوانى عن اتخاذ أي قرار يصب في صالح الوطن والمواطن.

وطالب النائب ممدوح الحسينى، كافة الشركات بالالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإجراءات الوقائية لحماية العمال والحفاظ على صحتهم لعدم إصابتهم ومنع انتشار الوباء، قائلا: "لذلك وجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة".

Advertisements

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك خلال تفقد الرئيس السيسي بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفى ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وخلال تفقد الرئيس لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، انفعل بشدة بسبب عدم ارتداء بعض العمال الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم، وقال الرئيس: "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟"، متابعا: "أنا هعدي تاني ولو ملقيتش الإجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".