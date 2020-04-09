ألمانيا وبلجيكا تستعدان لإطلاق تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا

أعلنت شركة CureVac للتكنولوجيا البيولوجية، نيتها إطلاق تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس كورونا في ألمانيا وبلجيكا خلال شهر يونيو القادم.

وأوضح رئيس هيئة المراقبة بالشركة جان ستيفين اليوم الخميس في حديث لصحيفة L'Echo، أن اللقاح المرتقب سيعمل بتكنولوجيا "messenger RNA"، من خلال تحفيز الجهاز المناعي للمصاب ودفعه لإنتاج البروتينات العلاجية المطلوبة.

وأشار ستيفن إلى أن التجارب السريرية التي تهدف إلى دراسة مدى سلامة اللقاح المقترح وجرعاته، ستأتي على 3 مراحل، ستجرى الأولى منها على أشخاص بالغين لم يصابوا بالفيروس سابقا ويتمتعون بصحة جيدة، وأضاف: "في المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح لأشخاص تعرضوا للفيروس، ثم لكبار السن".

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وأكد أن التجارب الأولية ستنظم في ألمانيا وبلجيكا لتشمل لاحقا ما بين ألفين و3 آلاف متطوع في دول أوروبا.

وتعمل مختلف الشركات والمختبرات حول العالم على تطوير حوالي ثلاثين لقاحا مضادا لفيروس "كوفيد-19"، باستخدام 4 تكنولوجيات أساسية.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أفادت في مارس الماضي، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على CureVac مكافأة كبيرة مقابل احتكار الحقوق الحصرية للقاح ضد فيروس كورونا.