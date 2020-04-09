الهند: الإغلاق العام ساعد في الحد من تفشي كورونا

قالت الحكومة الهندية، اليوم الخميس إنه كان من الممكن أن تواجه الهند 820 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحلول الأسبوع المقبل، لولا الإغلاق الذي فرضته في أنحاء البلاد، معلنة عن نجاح أولي في مكافحة الجائحة.



وقال فيكاس سواروب، المسؤول بوزارة الخارجية الهندية، إن حالة الإغلاق الجارية في الهند هي الأكبر في العالم، والتي شملت أوامر أوامر بالبقاء في المنزل لنحو 1.3 مليار نسمة، هم سكان الهند. وقال إن الإغلاق

ساهم في إبطاء معدل العدوى.

كما أقرت الحكومة بأن الإجراءات كان لها تأثير قاس على ملايين الفقراء. كما سيتضرر الاقتصاد الهندي بشكل كبير.

وقال سواروب: "بدون الإغلاق، كان يمكن أن نتعامل مع ما يصل إلى 820 ألف حالة كورونا بحلول 15 أبريل.

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وبفرض حالة الإغلاق، لدينا حاليا حوالي 6 آلاف حالة"، مستشهدا بدراسة داخلية أعدها مجلس الأبحاث الطبي

الهندي الذي تديره الحكومة.

وأضاف سواروب، أن مثل هذا العدد من الإصابات كان سيفوق قدرات نظام الرعاية الصحي الهندي المتعثر، مشيرا إلى أنه "كان يمكن أن نتبع سبيل إيطاليا، إذا لم نفرض حالة الإغلاق".

ويتركز فيروس كورونا المستجد، بشكل كبير في 78 من 718 منطقة في لهند، حيث تم تسجيل أكثر من 80 في المئة من الحالات بها.

وأشار مسئولون بالحكومة إلى أن الهند، جنوب آسيا، قد سجلت حتى الآن 5 آلاف و685 حالة بالفيروس، بينها 169 حالة وفاة، وهي أرقام تقل بكثير عما هو مسجل في الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

