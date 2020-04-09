فرنسا: تراجع في أعداد المصابين بكورونا لأول مرة



قال مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا، جيروم سالومون: إن بلاده ربما تكون قد وصلت إلى نقطة تراجع في أعداد الإصابة بمرض "كوفيد19-" الناجم عن فيروس كورونا، وذلك بعدما انخفضت الحالات التي تتلقى العلاج داخل وحدات الرعاية المركزة، لأول

مرة.

وأضاف سالومون، أن حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا وصلت إلى 8044 في المستشفيات، و4166 في دور المسنين، ومؤسسات الرعاية الأخرى.

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وقال إن الوفيات زادت اليوم الخميس بـ 424 مقارنة، بأمس الأربعاء،

وهو أقل رقم خلال أيام.

وهناك 7066 حالة إصابة تتلقى العلاج حاليا داخل وحدات الرعاية المركزة، بانخفاض 82 حالة عن أمس الأربعاء، بحسب ما ذكره مسؤول الصحة في إيجازه اليومي.

وقال سالومون: يمكننا أن نأمل في عدم حدوث زيادة في حالات الإصابة، وعلينا أن نلتزم الحذر... يتعين بوضوح تأكيد ذلك خلال الأيام المقبلة.

