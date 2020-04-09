موسكو : تقرير منظمة الحظر الكيميائي حول سوريا يخالف القانون الدولي

أعلنت الخارجية الروسية، أن التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سوريا جرى إعداده بمخالفات لمبادئ إجراء التحقيقات المتبعة وأعراف القانون الدولي.



وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إلى أن دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة فرضت قواعدها على منظمة

حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت: أن تلك الدول "فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية، لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأعراف القانون الدولي المعترف بها"، مؤكدة أن "مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس

الأمن الدولي".

وأوضحت أن "أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية"، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.

وجاءت تصريحات الخارجية الروسية، تعليقا على تقرير صادر عن فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، اتهم القوات الجوية السورية باستخدام مواد سامة في ريف حماة عام 2017.