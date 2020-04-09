تونس تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 643 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الصحة التونسية في بيان لها أنها أجرت 692 تحليلًا مخبريًا، وثبت 33 تحليلًا إيجابيًا، 18 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة لفيروس كورونا المستجد و15 حالة إصابة جديدة ليصبح

العدد الإجمالي 643 حالة مؤكدة من بين 9570 تحليلًا إجماليًا، تتوزع على 22 ولاية بعموم البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن ولاية تونس سجلت أعلى نسبة إصابة بـ152 حالة فيما تلتها أريانة بـ 78 إصابة وبن عروس 63 إصابة فيما توزعت باقي

الإصابات على الولايات الأخرى.

وأكدت الوزارة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 25 وفاة حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التطور ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات التي دعت إليها الوزارة مطالبة المواطنين بالالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد وخاصة منها إيواء المصابين بالمستشفيات ومراكز الإيواء وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

