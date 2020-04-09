قال الخبير الإيطالي في علم الوبائيات، لورينتزو موناستا، إن بلاده اجتازت مرحلة الذروة من ناحية العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأن الوفيات ستتوقف في 19 مايو المقبل.
وأضاف أن موعد تصفير حالات الوفاة قد يتغير «إذا ما تم تخفيف معايير التباعد الاجتماعي».
وفي تصريحات لمجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الدولية الإيطالية، أكد أن هذه التقديرات سيجري «تحديثها يوميا على أساس بيانات الدفاع المدني والمعهد العالي للصحة».
وأضاف: «إجمالي عدد الوفيات المسجل في إيطاليا سيصل إلى 20300 حالة في 4 أغسطس 2020، لكن يجدر القول إنعدد الوفيات متقلب للغاية، لأن نظام تسجيل الحالات ربما يؤثر قليلا على النماذج الإحصائية».
وخلص الخبير للقول إن «إيطاليا تسجل مستوى مرتفعا نسبيا بمعدل الوفيات في المناطق الأكثر تأثرا بالعدوى، لكن من المهم وجود أفق زمني للتخطيط، ويجب أن نكرر القول إن النماذج الإحصائية يمكن أن تتغير إذا كان هناك تخفيف للتباعد الاجتماعي».
كانت هذه تفاصيل خبر خبير وبائيات: وفيات كورونا ستتوقف في إيطاليا بحلول 19 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.