خبير وبائيات: وفيات كورونا ستتوقف في إيطاليا بحلول 19 مايو

قال الخبير الإيطالي في علم الوبائيات، لورينتزو موناستا، إن بلاده اجتازت مرحلة الذروة من ناحية العدوى بفيروس كورونا المستجد، وأن الوفيات ستتوقف في 19 مايو المقبل.

وأضاف أن موعد تصفير حالات الوفاة قد يتغير «إذا ما تم تخفيف معايير التباعد الاجتماعي».

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وفي تصريحات لمجموعة «أدنكرونوس» الإعلامية الدولية الإيطالية، أكد أن هذه التقديرات سيجري «تحديثها يوميا على أساس بيانات الدفاع المدني والمعهد العالي للصحة».

وأضاف: «إجمالي عدد الوفيات المسجل في إيطاليا سيصل إلى 20300 حالة في 4 أغسطس 2020، لكن يجدر القول إن

عدد الوفيات متقلب للغاية، لأن نظام تسجيل الحالات ربما يؤثر قليلا على النماذج الإحصائية».

وخلص الخبير للقول إن «إيطاليا تسجل مستوى مرتفعا نسبيا بمعدل الوفيات في المناطق الأكثر تأثرا بالعدوى، لكن من المهم وجود أفق زمني للتخطيط، ويجب أن نكرر القول إن النماذج الإحصائية يمكن أن تتغير إذا كان هناك تخفيف للتباعد الاجتماعي».