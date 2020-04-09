السعودية تسجل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيدـ 19" ليبلغ.

بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 3287 حالة.

من بين هذه الحالات، يوجد حالياً 2577 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد الحالات التي تعافت حديثاً بلغ 35 حالة ليبلغ مجموع الحالات التي تعافت 666 حالة تعاف.

كما بلغ عدد الحالات الحرجة 41 حالة، فيما توفيت 3 حالات ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 44 حالة.

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