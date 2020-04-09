بين 800 و1200 درهم…غدًا تنطلق عملية التسجيل لاستفادة الأسر التي لا تتوفر على “راميد” من الدعم -التفاصيل

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الخميس، عن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة (راميد) والذين يعملون في القطاع غير المهيكل، وذلك تكميلا للإعلانات الخاصة بالدعم المالي للدولة قصد مساعدة الأسر التي تضررت من التدابير المتخذة في إطار حالة الطوارئ.

وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه، أن لجنة اليقظة الاقتصادية طالبت من أرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة (راميد)، أن يدلوا ابتداء من يوم غد الجمعة في الساعة 8 صباحا، بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة.

وأضاف البلاغ أن قيمة مبالغ الدعم هذه تبلغ 800 درهما للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهما للأسرة المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد، و1200 درهما للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

ولهذا الغرض، يشير المصدر ذاته، تم إحداث الموقع الإلكتروني: «www.tadamoncovid.ma »، موضحا أنه يمكن للمستفيدين أن يدلوا بتصريحاتهم عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول.

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وأكد البلاغ على أن رقم الهاتف الذي سيتم إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، يجب أن يكون فقط لرب الأسرة، مشيرا إلى أن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي، كما أن هذه التصريحات سيستمر بها التوصل إلى غاية يوم الخميس 16 أبريل منتصف الليل.

ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة (راميد)، وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، أكد البلاغ على ضرورة إعطاء العناية اللازمة لعملية ملئ المطبوعات الالكترونية، كما أن كل تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة لن يكون مقبولا.

ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا، وأن أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر، سوف يعرض صاحبه لمتابعات قضائية، كما أنه يمكن للأسر الاتصال بالرقم 1212 للإجابة على أي تساؤل.