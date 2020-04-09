سبتة المحتلة.. ارتفاع الحالات المتماثلة للشفاء من “كوفيد19” إلى 12 شخصا

ارتفعت حصيلة الحالات المتماثلة للشفاء من “كوفيد19” في سبتة المحتلة، اليوم الخميس، إلى 12 شخصا من مختلف الأعمار، بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة.

وكشف موقع “elfarodeceuta” أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المدينة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 87 إصابة، منذ دخول أول حالة إلى الثغر المحتل، فيما استقر عدد الوفيات في 4 حالات فقط.

وأضاف الموقع ذاته، أنه يجب على السكان اتباع الإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.

وسجلت إسبانيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 152 ألفا و446 حالة، بزيادة 5756 حالة إصابة، في حين بلغ عدد المصابين بالوباء، الذين تماثلوا للشفاء التام 52 ألفا و65 شخصا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية، زوال اليوم.