كورونا: 610 وفاة بإيطاليا و33 بالمكسيك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت إيطاليا 610 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا اليوم، الخميس، لترفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفًا و279، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، في العاصمة روما.

وأوضح بوريللي أن "عدد الإصابات بلغ 96 ألفا و877، إذا ما استثنينا منهم الوفيات والمتعافين".

وذكر أن ألفا و979 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 28 ألفا و470.

بدوره، أشار رئيس مجلس المعهد العالي للصحة، البرفيسور فرانكو لوكاتيلي، أن الانخفاض في عدد المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية في العناية المركزة مستمر لليوم الخامس على التوالي.

وصرح أن عدد الاختبارات التي أجريت في عموم البلاد حتى اليوم بلغ 853 ألفا و369 اختبارا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن الحكومة تستعد لتمديد مدة إجراءات الحجر الصحي الصارمة، المزمع انتهاؤها في 13 نيسان/ أبريل، لمدة أسبوعين آخرين.

وفي ذات السياق، يستمر سقوط الضحايا بين الكوادر الطبية، الذين يقفون في خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.

وتجاوزعدد المصابين بالفيروس بين الكوادر الطبية 12 ألفا و500، وارتفع عدد الأطباء الذين فقدوا حياتهم إلى 105، وبلغ عدد الوفيات بين الممرضين 28.

وفاة أكثر من 100 طبيب إيطالي جراء تفشي كورونا

أودى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا بحياة حوالى مئة طبيب في هذا البلد، الذي بلغت حصيلة الوفيات بالمرض فيه 18 ألفا، حسبما أعلنت نقابتهم لوكالة "فرانس برس" اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني لنقابة أطباء الجراحة والاسنان "لدينا عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كوفيد-19. يبلغ مئة وربما 101 حاليا للأسف".

ووضع الموقع الإلكتروني للاتحاد شريطا أسود تعبيرا عن الحداد وذكر أسماء كل الأطباء الذين توفوا وبينهم عدد من المتقاعدين الذين تم استدعاؤهم لمساعدة الخدمات الصحية التي فاق عدد المرضى قدرتها.

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وكتب رئيس الاتحاد، فيليبو أنيلي، أنه "لا يمكن أن نسمح بعد الآن بإرسال أطبائنا وعاملينا الصحيين لمكافحة الفيروس بلا وسائل حماية".

وأضاف أن "مواجهة فيروس كورونا معركة غير متكافئة تؤلمنا وتؤلم مواطنينا وتضر بالبلاد".

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن حوالى ثلاثين ممرضاً وممرضة ومساعدا طبيا توفي بالفيروس أيضا. وقال المعهد العالمي للصحة إن حوالى عشرة بالمئة من المصابين هم من أفراد الطواقم الطبية.

وقالت رئيسة نقابة الممرضين، بربارا مانجاكافيلي، إن "هدفنا هو مساعدة المرضى (...) ونحن نبرهن على ذلك في هذا الوباء". واضافت أن "الممرضين يمثلون 52% أو أعلى نسبة مئوية بين المصابين بالمرض من المعالجين الصحيين".

وتابعت أن "بين الممرضين هناك من يموتون جراء كوفيد-19 بسبب تقربهم من المرضى وهم يفعلون ذلك بلا تردد".

المكسيك.. 33 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 174

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المكسيك، الخميس، إلى 174 حالة، إثر تسجيل 33 حالة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 3 آلاف و181 بالفيروس، وفق آخر محصلة.

وأكدت الوزارة وفاة 33 شخص خلال آخر 24 ساعة، مرتفعا بذلك عدد الوفيات إلى 174.

يشار أن المكسيك علّقت النشاط التعليمي في المدارس بين 23 آذار/ مارس و19 نيسان/ أبريل الحالي، مع حظر الفعاليات الكبيرة، لمنع انتشار الفيروس.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و576 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 93 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 348 ألفا.