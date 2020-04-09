١٧٣٩٤ مخالفاً للحظر وحجز ١٠٧٤ عجلة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن عدد المخالفين لحظر التجوال والعجلات التي تم حجزها. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم التاسع من نيسان وخلال تنفيذها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ١٧٣٩٤ مخالفاً فيما حجزت ١٠٧٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٤٢٩٨٧ غرامة". واضافت انها "سهلت دخول ١٢٨٨٦ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

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