اعلنت وزير التربية سها العلي بك، الميس، عن المواد غير المطلوبة للصفوف المنتهية (السادي ابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي بجميع فروعه). وادناه المواد غير المطلوبة للمراحل المذكورة: Advertisements

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